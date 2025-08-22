Финальная летняя смена стартовала в подмосковном лагере «Литвиново»

Ежегодно летом в лагере «Литвиново» проводят каникулы дети, чьи родители принимают участие в специальной военной операции. Этот лагерь стал настоящим местом поддержки и дружбы, где ребята могут не только отдохнуть, но и найти новых друзей, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Летняя оздоровительная кампания в нашем регионе близится к завершению. Вот и Литвиново на днях стартовала финальная смена, в которой примут участие почти 400 ребят. Этим летом в лагере побывали более 3 тысяч детей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В программе смены — множество увлекательных мероприятий: спортивные игры, творческие мастер-классы, экскурсии и тематические вечера. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию.

В ведомстве отметили, что лагерь «Литвиново» каждую смену организовывает для детей уникальные варианты досуга, благодаря содействию с олимпийскими чемпионами, профессиональными спортсменами, артистами театра и кино, известными творческими коллективами и популярными блогерами — мастер-классы, концерты, постановки.

Творческие мастерские, организованные в рамках смены, позволят детям развить свои таланты. Участники смогут попробовать себя в живописи, танцах, театральном искусстве. В лагере создается атмосфера доверия и поддержки, где каждый ребенок сможет открыться и поделиться своими мыслями и чувствами в беседах с психологами.

Финальная смена закончится 31 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что правительство Подмосковья стремится сделать так, чтобы отдых и детей в летних лагерях или с родителями, и взрослых был здесь комфортным.