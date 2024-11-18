Финальная «Битва роботов» пройдет в Подмосковье 23 ноября

В Московской области 23 ноября в ледовом дворце «Арена Мытищи» состоятся решающие поединки Международного чемпионата «Битва роботов». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На ринг выйдут 16 взрослых команд с «роботами-тяжеловесами» весом до 110 кг и 16 юношеских команд с мини-роботами весом до 1,5 кг. из России, Беларуси, Индии, Ирана и Китая.

Также на финале пройдет презентация новой дисциплины «Битва дронов» – две инженерные команды устроят шоу-матч.

По итогам отборочных этапов в финальный этап чемпионата вышли 5 команд из Московской области. Из них три робота до 1,5 кг: «Технократы» и «Техно-Дайнемикс» из Павловской Слободы (г. о. Истра), «ProBOT» из Малаховки (г. о. Люберцы), а также два робота до 110 кг: SOLARBOT из Балашихи и Istok.Robotics из Фрязина.

Смотреть прямую трансляцию поединков можно будет на платформе VK Видео 23 ноября 2024 года с 9:30 по московскому времени.

«Битва роботов» — это зрелищный чемпионат и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. Изобретатели и лучшие технологии со всего мира встречаются для того, чтобы показать свое мастерство и сразиться за призовой фонд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.