Финалисты конкурса чтецов из Мытищ представили стихотворения поэтов-фронтовиков

Финал конкурса чтецов «Великое слово — Победа», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в детской библиотеке № 1. Более 30 талантливых ребят представили жюри свою интерпретацию всем известных произведений, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Первый отборочный этап конкурса собрал около 80 участников. По словам заведующей библиотекой Екатерины Фомичевой, конкурсанты отправляли видеозаписи с исполнением стихотворений, посвященных событиям 1941–1945 годов. Жюри тщательно отбирало самых талантливых исполнителей для участия в финале.

В финальной программе юные мытищинцы читали произведения известных поэтов-фронтовиков: Ольги Берггольц, Константина Симонова, Александра Твардовского и других авторов. Несмотря на волнение, каждый участник старался максимально точно передать глубину переживаний и чувств, заложенных в произведениях.

Художественный руководитель театра кукол «Огниво» имени С. Железкина, Заслуженный артист России Алексей Гущук поблагодарил ребят и их родителей за подготовку и выбор такой серьезной темы.

«Ваши выступления — это ценный подарок для всех, кто защищал нашу страну в те страшные годы», — сказал он.

Для участников конкурса провели мастер-класс «Фронтовое письмо» и показали мультфильм «Похождение жука-носорога», основанный на рассказе Константина Паустовского. Каждый из ребят получил сертификат участника и ценные призы.

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