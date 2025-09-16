Финалисты губернаторской программы «Герои Подмосковья» посетили Дубну

«Герои Подмосковья» провели день в Дубне. Здесь участники губернаторской программы прошли практику и получили прикладной опыт. Так как главная цель проекта — быстро и качественно подготовить высококвалифицированные кадры из числа ветеранов СВО для работы в органах власти, курс максимально насыщенный. В его рамках наукоград на день стал площадкой для обучающего семинара. Участники региональной программы получили практические навыки, а занятия провел лично глава Дубны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Для нас это особая честь провести практическое занятие для финалистов „Героев Подмосковья“. Вместе с коллегами постарались сделать его максимально продуктивным: погрузили участников программы в механизмы управления муниципалитетом, показали, как работает центр управления регионом. Уверен, каждый найдет себя в работе в органах власти и продолжит служить Отчизне и в тылу!», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Отдельное внимание на обучении уделили работе Центра управления регионом. Посмотрели статистику обращений жителей. Обсудили, как решаются вопросы. Виталий Шереметьев из Видного всего полтора месяца назад вернулся из зоны проведения СВО. Службу проходил в разведывательной штурмовой бригаде имени Александра Невского. Задачи выполняли в Соледаре. Еще весной принял решение для себя и прошел отбор в губернаторскую программу. На занятиях в наукограде он высоко оценил уровень работы команды главы Дубны.

«У нас первая такая практическая работа в рамках программы „Герои Подмосковья“. Никогда не был в Дубне, город уже на въезде произвел такое приятное, теплое впечатление. Пообщались в администрации, посмотрели в режиме реального времени центр управления регионом. Команда работает в правильном направлении», — отметил участник региональной программы «Герои Подмосковья» Виталий Шереметьев.

Следующей точкой визита стала Медико-санитарная часть № 9 ФМБА России. Здесь ветеранам СВО провели экскурсию по отделению медицинской реабилитации, где главный профиль — травматологический. Многие из участников программы не понаслышке знают, что это такое.

Также ветераны побывали в особой экономической зоне «Дубна», на предприятиях военно-промышленного комплекса и в Музее истории крылатых ракет.

Глава Дубны отметил, что с каждым участником проекта остается на связи. Такая насыщенная программа в наукограде позволит «Героям Подмосковья» как можно быстрее влиться в систему работы муниципальных органов. Напомним, проект реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева и является продолжением президентской программы «Время Героев».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.