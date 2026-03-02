Финалист «Зеленой премии» запускает экоконкурс для детей

Центр экологического просвещения «Экоториум» совместно с регоператором «Нижэкология-НН» запускает детский экологический конкурс поделок из вторсырья «Прорыв в космос». Мероприятие приурочено к 65-летию полета в космос Юрия Гагарина, сообщает пресс-служба РЭО.

В конкурсе могут принять участие дети и подростки до 18 лет в трех возрастных группах. Победителей и призеров наградят дипломами и памятными призами. Отдельная номинация и спецприз для финалистов ожидается от Нижегородского планетария. Кроме того, работы призеров разместят в выставочном пространстве «Экоториума».

Работы участники могут направить на электронную почту ecotorium2.0@mail.ru до 23 марта 2026 года включительно. Положение о Конкурсе, заявка и согласие о персональных данных расположены по ссылке.

«РЭО реализует и поддерживает множество образовательных мероприятий. Все усилия — от просветительских акций до поддержки добровольческих инициатив — вносят весомый вклад в создание экологически безопасного будущего России», — сказали в пресс-службе компании.

Центр Экологического просвещения «Экоториум» являетя победителем в номинации «Экологические центры» Зеленой Премии-2025.