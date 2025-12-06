Финалист программы «Герои Подмосковья»: подвиг на фронте — это работа коллектива

Результат на передовой всегда является общей работой подразделения, а сама война меняет человека и заставляет пересмотреть ценности, отметил в беседе с РИАМО старший лейтенант, заместитель командира роты, финалист программы «Герои Подмосковья» Станислав Васичев.

В условиях постоянных атак противника и интенсивного огневого воздействия действовал организованно, сохраняя боеготовность и высокую выдержку. Защищая позиции, получил осколочное ранение, однако продолжал выполнять боевую задачу.

«У меня были и оборонительные, и штурмовые задачи. Конкретику раскрывать не могу: вторая форма допуска, по закону пять лет нельзя говорить. На СВО я попал, уже будучи в запасе, пришел добровольно. Служил с 2008 года в Вооруженных силах, в частности, в Воздушно-десантных войсках. Понятие подвига для меня — это, скорее, конкретный случай», – сказал Васичев.

Он добавил, что у каждого на фронте своя задача: кто-то работает в разведке, кто-то идет в штурм, кто-то держит оборону.

««Подвиг» — это сплоченно выполненная задача коллективом, плюс те, кто проявился особенно ярко. Так я это понимаю. Со своей стороны я не считаю, что совершил какой-то подвиг. Все задачи, которые передо мной ставились, я выполнил, но выделять себя не стал бы. Война — это этап жизни, когда переоцениваются приоритеты и жизненные ценности. Ты заходишь туда одним человеком, а возвращаешься другим. По крайней мере, у меня это было так», – поделился участник СВО.

Яковлев рассказал, что собирался во второй раз идти на СВО, но вмешались жизненные обстоятельства.

«Пока болел, подал заявку на программу «Герои Подмосковья». В итоге поступил. Сейчас работаю в сфере Министерства физической культуры и спорта, занимаюсь адаптивным спортом и поддержкой участников и ветеранов специальной военной операции. Тема мне очень близка», – поделился он.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.