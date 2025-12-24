Финал второго сезона студенческого инкубатора «Коллаб 2К25» состоялся в Москве

В Москве состоялся финал второго сезона студенческого инкубатора «Коллаб 2К25» — образовательного R&D-проекта «ВкусВилла», в рамках которого студенты пищевых и технологических вузов проходят путь от создания концепта продукта до выхода на полку. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе компании.

В финале приняли участие 20 команд, отобранных по итогам нескольких этапов основного трека. В течение дня участники представляли продукты, над которыми работали на протяжении трех месяцев: от первых лабораторных экспериментов до партии, подготовленной специально для финальной дегустации. Помимо финалистов, гости мероприятия также смогли попробовать продукты, разработанные студентами дружественных университетов из Казахстана, Кыргызстана и Беларуси.

После дегустации команды защитили свои проекты в формате питчинга. Экспертами стали лидеры клиентских путей компании, технологи, продакт-менеджеры, представители отраслевых союзов и партнерских производств. Они оценивали не только вкус и состав, но и технологичность решений, возможность масштабирования и соответствие реальным производственным процессам. Финал завершился награждением победителя и призеров, а также вручением специальных номинаций.

В рамках инкубатора особое внимание уделялось вопросам безопасности продуктов и ответственности производителя. Участники проходили отдельные образовательные блоки и обсуждали требования к составам, технологиям и качеству, которые необходимо учитывать при разработке продуктов питания. Команда проекта заранее напоминала участникам о принципах безопасности и прозрачности бренда — как на этапе идеи, так и при подготовке финальных образцов.

Лауреаты

Фото - © пресс-служба «ВкусВилла»

Победителем сезона стал проект «Альгочипс» Камчатского государственного технического университета — чипсы из лососевых в азиатском стиле. Второе место по итогам сезона заняла команда «Минимил» РЭУ им. Г.В. Плеханова с проектом йогуртовых рулетиков, третье — команда «ЦИРК» того же университета с сывороточными чипсами.

Ряд проектов был отмечен в специальных номинациях, а именно: за научную новизну, функциональный ЗОЖ, креативность и устойчивость. Приз зрительских симпатий получила команда из КГТУ с продуктом «Онигири из перловки».

Отдельно эксперты выделили проекты, которые продолжат работать с R&D-командой компании и дальнейшую проработку выхода на полку: безглютеновый брауни, лактоферментированный кокосовый йогурт с клетчаткой, замороженный творожный бейгл и сорбет с пробиотиками.

По итогам сезона несколько участников также были приглашены на стажировки в компании, в том числе студенты профильных образовательных программ.

О проекте

Второй сезон «Коллаба» стартовал в сентябре 2025 года и собрал 112 команд из 30 вузов из разных городов и 3 стран. Проекты проходили многоэтапный отбор: от регистрации идеи и первичной экспертизы до демодней и работы с прототипами. Критерии отбора проектов были открытыми и заранее опубликованными — они включали оценку идеи, продукта, команды и потенциала реализации. В течение сезона участники работали с методологиями lean startup и jobs to be done, проводили исследования потребителей и дорабатывали рецептуры с учетом обратной связи экспертов.

«Наш проект — это не просто конкурс. Это живая экосистема, объединенная эволюционной целью бренда — сделать полезные продукты для здорового питания доступными каждому. Это площадка, где идеи молодых ученых и предпринимателей встречаются с реальными задачами бизнеса. Где научные гипотезы превращаются в рабочие прототипы, а академические знания — в конкретные решения для наших покупателей. Это был прекрасный сезон: рекордное количество заявок, невероятно сплоченное и включенное сообщество, а также отличные продукты в финале. Отдельная любовь и уважение всей команде и экспертам-коллегам. Вместе мы делаем без преувеличения один из самых крутых и честных фудтех-проектов в стране», — сказал лидер развития инноваций во «ВкусВилле» Сергей Куницын.

