Финал чемпионата Москвы по тетрису прошел в День города

14 сентября в столице состоялся финал чемпионата по тетрису. Организатором мероприятия выступил комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, передает пресс-служба ведомства.

Трансляция мероприятия шла на медиафасаде Останкинской телебашни. Еще никто и никогда не собирал тетрис на высоте 128 метров. Высота самого экрана башни составляет 14 метров.

Победителем соревнования стал Михаил Ерухимович, набравший 129 172 балла. Его результат войдет в историю игры.

«Очень приятно, что тетрис-станции так понравились гостям форума. Многие достойны были стать чемпионами. Однако лучший результат был именно у Михаила Ерухимовича. Благодаря трансляции на медиафасаде Останкинской телебашни его имя в режиме реального времени узнали все зрители и поклонники игры. Поздравляем чемпиона!» – сказала первый замначальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Мария Дерунова.

В течение месяца на флагманских площадках форума «Территория будущего. Москва 2030» все желающие могли принять участие в отборочном туре чемпионата и внести свой лучший результат в турнирную таблицу.

Это первый чемпионат Москвы по тетрису за последние 30 лет, в нем приняли участие более 2 тыс. игроков. Самому маленькому игроку в тетрис в рамках чемпионата было всего 4 года, а самому взрослому – 82 года. Лучшие 30 игроков приняли участие в полуфинале чемпионата, который прошел на 10-метровом экране в «Лужниках» в День города, 13 сентября.

Финал чемпионата стал историческим событием. Суперфинал стал первой прямой трансляцией на медиафасаде Останкинской телебашни.

Тетрис – популярная игра в постсоветское время. Он обязан своим появлением в 1984 году Вычислительному центру Академии наук СССР. Название игры было образовано от двух слов: греческого «тетра» – «четыре» и английского «теннис». Первая версия игры появилась на советском компьютере «Электроника-60».

На сегодняшний день тетрис – это не просто игра, а часть истории отечественной науки, цифровой культуры и инженерной мысли. С этой историей теперь связан и чемпионат Москвы по тетрису Градостроительного комплекса Москвы.

Форум «Территория будущего. Москва 2030» представил москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города.