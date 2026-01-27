Филологи объяснили популярность слова «чилить» в русском языке

Глагол «чилить», означающий «отдыхать» или «расслабляться», стал одним из самых популярных слов в русском языке. Эксперты отмечают, что его распространению способствовали социальные сети и молодежная культура, сообщает MIR24.TV .

В последние годы в русском языке активно появляются новые слова, многие из которых приходят из соцсетей. Некоторые из них быстро исчезают, но другие закрепляются в повседневной речи на долгие годы.

Филологи отмечают, что среди молодежи особую популярность приобрели такие слова, как «чилить», «вайб», «токсичный» (в значении поведения) и «глазурь» (обозначает гламурные сюжеты в соцсетях). Также в молодежном лексиконе появилось выражение «дубайский шоколад», которым называют роскошную жизнь на непонятные доходы.

Ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева рассказала, что глагол «чилить» стал одним из самых заметных новых слов. Это сленговое выражение означает «отдыхать» или «расслабляться». Преподаватель русского языка Татьяна Ларионова пояснила, что слово «чил» появилось в русском языке еще в середине 2010-х годов, а его популярность выросла благодаря мемам и соцсетям.

«Слово «чил» пришло в русский язык еще в середине 2010-х. Росту его популярности способствовали социальные сети и вирусные мемы среди подростков», — рассказала Ларионова.

Эксперты портала «Грамота.ру» отмечают, что нормативного написания слова пока нет, но в выражениях «быть на чиле» или «чилить» правильным считается написание с одной буквой «л».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.