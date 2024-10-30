Филолог нашел ошибку в первом законе Ньютона

Филолог указал на ошибку перевода в первом законе Ньютона через 300 лет

В первый закон Исаака Ньютона закралась ошибка перевода с латинского на английский, меняющая прочтение 300-летнего постулата, пишет RT .

В законе говорится, что тело остаётся в покое или равномерно двигается, если на него не действует внешняя сила.

Филолог Дэниел Хук утверждает, что союз «если» необходимо было перевести как «потому что».

Это несколько меняет трактовку закона, указано в публикации журнала Philosophy of Science, на которую ссылаются журналисты RT.