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Филипп Ефанов встретился с жителями улиц Герцена и Каляева в Павловском Посаде

Первый заместитель главы городского округа Павловский Посад Филипп Ефанов встретился с жителями дома 12 по ул. Герцена и дома 19 по ул. Каляева. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На первой встрече жильцов многоквартирного дома волновало состояние детской игровой площадки и изменение дорожной разметки, которая создает неудобства для парковки автомобилей.

«По данному адресу проведем техническое обследование, после чего сможем предложить жителям варианты обновления детской игровой зоны. Также вынесем на комиссию по безопасности дорожного движения вопрос изменения дорожной разметки по ул. Большой железнодорожный проезд», — сказал Филипп Ефанов.

По адресу ул. Каляева, дом 19 жители обратились с вопросами капитального ремонта фасадной группы, подъездов, сетей инженерных коммуникаций.

«В прошлом году в многоквартирном доме была капитально отремонтирована кровля, осуществлён ремонт балконов. Обозначенные жителями вопросы включим в адресную программу капремонта МКД на 2026 год. Вместе с тем, до 30 октября проведём текущий комплекс работ по ремонту цоколя», — уточнил Филипп Александрович.

Подобные встречи проходят еженедельно. Свои вопросы можно задать, записавшись на личный прием по телефону 2-11-79.

Ближайший личный прием Филипп Ефанов проведет в Павловском Посаде 10 сентября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

