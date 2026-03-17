Филипп Ефанов проверил работу коммунальных служб в Электростали

Глава Электростали Филипп Ефанов 16 марта провел плановый объезд территорий округа и оценил работу коммунальных служб в весенний период. Особое внимание уделили обращениям жителей и состоянию дворов и общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основной задачей объезда стала проверка содержания территорий после зимы. С установлением теплой погоды и активным таянием снега на первый план вышли уборка мусора и ликвидация последствий зимнего сезона.

Филипп Ефанов поручил МБУ «Благоустройство» и управляющим организациям усилить контроль за состоянием общественных пространств и придомовых территорий. В округе продолжается вывоз снега, чтобы снизить риски подтоплений и образования крупных луж, мешающих пешеходам и транспорту.

Во время инспекции также определили адреса, где в первоочередном порядке требуется ямочный ремонт. Глава округа пообщался с жителями, все поступившие вопросы зафиксированы и переданы профильным службам для дальнейшей работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.