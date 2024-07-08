Филипп Ефанов провел еженедельный обход улиц в Павловском Посаде

сегодня в 15:08

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провел еженедельный обход улиц города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Встречи с жителями состоялись на улице Совхозная и улице Южная. Павловопосадцы обратились с вопросами протечки колодца, протечки кровли и ремонта входных ступеней.

На улицу Совхозную руководитель водоканала вызвал бригаду рабочих. Необходимо выяснить причину аварии и устранить ее. Также Филипп Александрович дал поручения МБУ «Благоустройство» устранить проблему с водостоком рядом с домовладением.

«По улице Южная, д. 39 коллегам из управляющей компании дал поручение в течение двух недель отремонтировать входную группу. Также этот дом стоит в плане капитального ремонта кровли. До конца сентября завершим работы», — отметил Филипп Александрович.

Записаться на личный прием можно по телефонам:

в Павловском Посаде: 2-11-79;

в Электрогорске: 3-77-47.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.