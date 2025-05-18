Филимонов: алкогольные ограничения привели к снижению смертности в регионе

Строгие временные ограничения на продажу алкоголя, введенные в Вологодской области с 1 марта 2025 года, уже привели к закрытию 232 специализированных магазинов из 610, сообщает РИА Новости .

Наиболее заметные изменения произошли в крупных городах: в Вологде количество алкомаркетов сократилось ровно вдвое (с 118 до 59), в Череповце — с 265 до 145. Три сельских района и вовсе полностью избавились от точек по продаже спиртного.

По данным областного правительства, новые меры дали ощутимый социальный эффект: за два месяца количество аварий по вине нетрезвых водителей уменьшилось на 29%, случаев распития алкоголя в общественных местах — на треть. Медики фиксируют двукратное снижение смертности от алкогольных отравлений и значительное уменьшение госпитализаций с алкогольными психозами.

Сейчас алкоголь в регионе можно купить только с 12:00 до 14:00 в будние дни. В выходные и государственные праздники временное окно расширено — с 8:00 до 23:00. При этом рестораны и кафе сохранили право продавать спиртное в рамках своего обычного графика работы.

Власти усилили контроль за соблюдением новых правил: проводятся совместные рейды с Роспотребнадзором, пресекается нелегальная торговля через социальные сети.

«Мы видим положительную динамику, но расслабляться рано», — отметил губернатор Филимонов, подчеркнув необходимость продолжения жесткой антиалкогольной политики.

Эксперты, однако, предупреждают о возможном росте нелегального рынка: в области уже фиксируются случаи подпольной торговли и увеличение спроса на суррогатный алкоголь. Некоторые аналитики также обращают внимание на потенциальное снижение налоговых поступлений в бюджет из-за массового закрытия точек легальной продажи.