Филиал РТУ МИРЭА в Фрязино отметил 63-летие со дня основания

В филиале РТУ МИРЭА в городе Фрязино состоялись торжественные мероприятия, посвященные 63-й годовщине со дня основания учебного заведения. Праздничная программа получилась насыщенной и прошла в теплой, дружеской атмосфере, сообщила пресс-служба администрации городского округа Фрязино.

Ключевым событием официальной части праздника стало награждение студентов, обучающихся по целевым программам. Именные стипендии от акционерного общества «Научно-производственное предприятие „Исток“ имени Шокина» были вручены наиболее отличившимся учащимся. Эта церемония подчеркивает прочные связи между вузом и градообразующим предприятием, а также является важным стимулом для академических и профессиональных достижений студентов.

Значимость мероприятия подчеркивался присутствием почетных гостей, в числе которых были:

Борисов Александр Анатольевич — Генеральный конструктор АО «НПП „Исток“ им. Шокина»;

Кудж Станислав Алексеевич — ректор РТУ МИРЭА;

Радова Наталья Александровна — директор по персоналу АО «НПП „Исток“ им. Шокина».

История фрязинского филиала неразрывно связана с историей предприятия «Исток». Учебное заведение было создано в формате «Завод-ВТУЗ» при Московском энергетическом институте на базе предприятия. На протяжении всех 63 лет вуз уверенно сохраняет статус флагмана в подготовке высококвалифицированных инженерных кадров, являясь кузницей кадров для наукоемких отраслей промышленности и значимым элементом инновационной инфраструктуры наукограда Фрязино.

