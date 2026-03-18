Филиал ФГБУ «ЦОК АПК» проверил корм для кошек

Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области исследовали сухой корм для кошек «Морской с креветкой» из Раменского. Эксперты определили ключевые показатели качества, сообщает пресс-служба филиала.

В лабораторию поступил образец сухого корма для кошек «Морской с креветкой». По заявке заказчика специалисты провели анализ на основные показатели качества продукции.

Содержание кальция по ГОСТ 26570-95 составило 0,92%, фосфора по ГОСТ 26657-97 — 0,55%. Также эксперты определили массовую долю сырого жира — 10,2%, сырого протеина — 24,1% и сырой золы — 4,1%.

«Информация о данных показателях необходима производителю кормов для оценки питательной ценности продукта», — рассказала заместитель начальника отдела контроля и изучения качества товарных ресурсов зерна и продуктов его переработки, комбикормов и комбикормового сырья филиала Анна Гаришина.

По итогам испытаний заказчику выдали протокол с результатами, сведения внесли во ФГИС «Веста». С начала 2026 года лаборатория провела около 400 исследований кормовой продукции на качество и безопасность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.