Фиксированная выплата для граждан старше 80 лет увеличится

В декабре 2025 года произойдет автоматическое повышение пенсий для отдельных категорий российских пенсионеров.

Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов, право на перерасчет получат граждане, которым в ноябре исполнилось 80 лет, а также те, кто прекратил трудовую деятельность или получил I группу инвалидности.

Для 80-летних пенсионеров фиксированная выплата увеличится вдвое — с 8907 до 17815 рублей, с дополнительной надбавкой за уход в размере 1314-1377 рублей. Доплаты также предусмотрены при появлении иждивенцев (от 2969 до 8907 рублей), подтверждении северного стажа или права на сельскую надбавку. Все перерасчеты проводятся автоматически без заявлений.

Общеплановое повышение пенсий для остальных категорий пенсионеров запланировано на январь 2026 года.

