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Фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

Арестованные в Дагестане фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» обжаловали продление срока содержания под стражей, сообщает ТАСС .

Согласно материалам дела, апелляционные жалобы подали Зубайдулло Исмоилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов.

Ранее Басманный суд продлил их арест по делу о теракте.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел 22 марта. Боевики расстреливали людей из оружия, после чего подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что трагедия в «Крокусе» — это «общая боль и общее горе».

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — поблагодарил глава Подмосковья.