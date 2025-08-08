Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» меняли места проживания

Исполнители теракта в «Крокус сити холле» и их пособники для конспирации и сокрытия следов подготовки к преступлению неоднократно меняли места проживания, сообщает РИА Новости .

Согласно материалам дела, исполнители теракта, следуя указаниям кураторов по соблюдению мер конспирации и сокрытию следов подготавливаемого преступления, с февраля по март 2024 года неоднократно меняли место проживания, заселяясь в различные гостиницах в Московском регионе. При этом четверо их пособников в тот же период неоднократно заселялись в различные арендованные квартиры в Дагестане.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.

В настоящее время к судебной ответственности привлечены 19 фигурантов, включая как непосредственных исполнителей, так и их пособников. Расследование в отношении организаторов теракта и других участников террористической группировки продолжается.