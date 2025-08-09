Фигурант дела о групповом изнасилование в Набережных Челнах ушел на СВО

Один из фигурантов уголовного дела о групповом изнасиловании в баре Trap City в Набережных Челнах ушел в зону проведения спецоперации, сообщает KazanFirst .

Мужчина даже не заслушал новый приговор в суде.

Пьяные парни, среди которых был и администратор бара, 3 марта 2019 года заметили в заведении нетрезвую девушку, они затащили ее в кабинку туалета, где изнасиловали по очереди. После этого жертва преступления заперлась в кабинке и сообщила о случившемся в экстренные службы. Силовики задержали насильников.

Сначала суд назначил двум из злоумышленников 3,6 года лишения свободы, а их приятелю — 2,6. Другим фигурантам дали по 4 года тюрьмы. Но этот приговор парни обжаловали, дело вернули в суд.

Госорган в Набережных Челнах зачел время содержания молодых людей под стражей. В итоге насильников освободили в зале суда «в связи с отбытием наказания».