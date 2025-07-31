Фигура и пропорции: эксперт объяснила, как сохранить стиль в любом возрасте

Стилист Анастасия Подрезкова заявила, что женщина может оставаться стильной и в «серебряном возрасте»: для этого стоит научиться правильно оценивать свою фигуру и пропорции, создавать контрасты во внешности и в целом любить себя, сообщает «ФедералПресс» .

«Первое, от чего стоит отталкиваться, — это ваш образ жизни. Место работы и наличие дресс-кода, как вы проводите свое свободное время — прогулки по городу, вечерние и досуговые выходы, экскурсии, поездки и т. д.», — сказала эксперт.

По ее словам, необходимо проанализировать цели и степень комфорта и только затем выбрать стилевые направления.

Каждая женщина может оценить собственную уникальность и подобрать подходящую одежду: она подчеркнет достоинства и скроет недостатки.

Контрасты внешности влияют на подходящие для гардероба цвета. Людям с низкой контрастностью: например, светлой кожей и серыми глазами можно выбирать пастельные и холодные тона, высоконтрастные позволяют себе яркие цвета, заключила эксперт.