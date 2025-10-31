Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдет в Москве в 13-й раз

В России, по данным экспертов, насчитывается приблизительно 3,6 миллиона бездомных животных. Более 170 тысяч собак и кошек содержатся в приютах, и значительная часть из них так никогда и не обретает собственную семью. Изменить эту ситуацию призван благотворительный фестиваль WOOF, который пройдет в Москве 2 и 3 ноября на площадке «Хлебозавод», сообщили организаторы.

«Каждый фестиваль WOOF — это шанс для сотен животных и десятков семей. Собаки и кошки обретают дом, а люди находят верных и преданных друзей. Мы видим, что с каждым годом все больше горожан приходят именно за питомцем из приюта, и это вдохновляет нас продолжать эту работу», — отметила президент фонда «Ника» Вера Митина.

Мероприятие организовано для помощи бездомным питомцам в поиске дома, а для людей оно станет возможностью найти верного друга. Проведение фестиваля поддерживается Фондом Президентских грантов. Генеральными партнерами выступили Центр изучения питания и благополучия животных, проект «Пойдем домой», а также бренд AMIGO как генеральный партнер в сфере груминга.

На мероприятии будут ждать новых хозяев 300 собак и кошек из приютов. Все эти животные абсолютно здоровы, прошли стерилизацию, имеют необходимые прививки и ветеринарные паспорта.

Фестиваль WOOF — это проект с серьезными результатами. С 2016 года фонд «Ника» провел в столице 12 таких фестивалей, которые помогли найти дом для 1464 питомцев. В нынешнем году организаторы намерены подарить еще больше счастливых моментов, кардинально меняющих жизни и людей, и животных.

Для гостей подготовлена обширная программа: розыгрыши и призы от партнеров, фотозона и благотворительный маркет, а также пункт сбора помощи для приютов, куда можно принести корма, консервы, лакомства, амуницию, пледы и лекарства. Кроме того, будут организованы творческие мастер-классы, викторины и конкурсы для детей, а также консультации специалистов по воспитанию и уходу за питомцами.

Тем, кто готов взять животное, необходимо иметь при себе паспорт: питомцы передаются новым хозяевам только по договору ответственного содержания.

«Согласно нашей статистике, люди все чаще берут питомцев из приютов: 3% кошек и 5% собак по всей стране встретили новых хозяев именно там. И большую роль в росте популярности такого способа найти друга играют инициативы, подобные WOOF. Этот фестиваль помогает познакомить людей с кошками и собаками из приютов и наглядно показать, насколько они любящие и преданные животные», — пояснила доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Фестиваль пройдет 2 и 3 ноября на площадке «Хлебозавод» по адресу: ул. Новодмитровская, 1 с 11:00 до 19:00. Вход свободный, возрастное ограничение.

Организатором выступает благотворительный фонд «Ника», который помогает бездомным животным, оказавшимся в трудной ситуации. Под опекой фонда находится свыше 1000 собак и кошек, ежедневно нуждающихся в заботе.