Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдет в Москве 26 и 27 апреля

26 и 27 апреля с 11 до 19 часов на территории столичного Хлебозавода состоится благотворительный фестиваль WOOF, помогающий бездомным животным обрести дом, а людям — найти друзей, сообщили организаторы.

На выставке соберут 300 собак и кошек из приютов, которые готовы стать частью чьей-нибудь семьи. Все животные здоровы, стерилизованы, привиты, а также у них есть ветпаспорта.

С 2016 года фонд «Ника» провел 11 фестивалей в столице. Благодаря этим мероприятиям 1335 животных нашли себе дом.

«Фестиваль WOOF — это не просто возможность подарить дом животному. Это площадка для формирования ответственного отношения к бездомным животным и вовлечения общества в их поддержку», — отметила президент фонда «Ника» Вера Митина.

Для посетителей фестиваля подготовлена насыщенная программа: розыгрыши и призы от партнеров, фотозона и благотворительный маркет, пункт сбора помощи для животных из приютов (можно приносить корма, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты). Детей и подростков ждет спецпрограмма: мастер-классы, викторины и конкурсы с призами. Юные участники смогут не только поиграть с животными, но и узнать о правильном уходе за ними.

Для тех, кто готов забрать питомца домой, нужно взять паспорт, так как животные передаются только по договору ответственного содержания.