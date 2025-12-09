Фестиваль «Выбор сильных» собрал спортсменов и героев в Одинцово 8 декабря

В Одинцово 8 декабря состоялся фестиваль «Выбор сильных», приуроченный ко Дню Героя Отечества. Мероприятие прошло на площадке Волейбольного центра и объединило представителей разных поколений: ветеранов, студентов, молодых активистов, членов «Активного долголетия» и курсантов УМЦ «Авангард». Особое внимание уделили героям Российской Федерации и участникам специальной военной операции.

С приветственным словом выступил сенатор Совета Федерации, Герой России и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Он поздравил участников с предстоящим праздником и отметил важность воспитания сильных граждан страны.

В рамках фестиваля прошли показательные выступления спортсменов федерации самбо, дзюдо и спортивной борьбы Московской области. Первый заместитель председателя Московской областной Думы, пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина поблагодарила педагогов, тренеров и родителей за вклад в развитие спорта.

Завершилось мероприятие вручением наград лучшим тренерам за выдающиеся заслуги. В церемонии приняли участие депутат Госдумы Алла Полякова и председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.