Фестиваль военно-патриотической песни прошел в Орехово-Зуеве

Военные песни в исполнении участников проекта «Активное долголетие» звучали на сцене ДК на площади Пушкина. Здесь прошел фестиваль хоров под названием «К подвигу героев песней прикоснись», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Фестиваль проходит ежегодно, в этом году его приурочили к главному событию года — юбилею Победы. Жители старшего поколения из разных уголков округа собрались, чтобы исполнить и услышать любимые песни прошлого. Творческие коллективы и вокалисты подарили зрителям более 30 композиций.

«День Победы — это праздник, который оставил след в судьбе каждой семьи. Его встречают со слезами на глазах. Сегодня наша задача сохранить память о подвигах отцов и дедов в годы войны, и этот фестиваль также служит этой цели», — рассказала директор социального центра «Орехово-Зуевский» Алла Белова.

Все коллективы были отмечены дипломами участников фестиваля и получили от социального центра «Орехово-Зуевский» сертификаты на экскурсии.

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