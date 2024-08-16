«Фестиваль уличного кино» состоится в Реутове 18 августа

В воскресенье в 20:00 в парке «Фабричный пруд» стартует «Фестиваль уличного кино», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль уличного кино — крупнейший в стране зрительский смотр короткометражных кинофильмов. Ежегодно проект охватывает более 500 000 зрителей на тысячах площадок по всей стране.

Свой путь фестиваль начал в 2014 году. В 2024 он проходит в разных города нашей огромной страны с июня по октябрь. По традиции в каждом городе зрители голосуют за лучшие работы светом фонариков и телефонов. Организаторы замеряют уровень света на каждой площадке и к сентябрю определят по-настоящему народного победителя.

В этом году реутовчане смогут посмотреть внеконкурсную программу «Доброе кино».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.