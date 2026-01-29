сегодня в 15:10

Фестиваль «Татьянин день в кругу друзей» прошел в Долгопрудном для жителей Подмосковья

Фестиваль «Татьянин день в кругу друзей» состоялся 27 января в Долгопрудном и объединил более 250 жителей из 12 городов Московской области в рамках проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Мероприятие прошло в Долгопрудном и собрало участников из Талдома, Дмитрова, Химок, Мытищ, Лобни, Волоколамска, Подольска, Королева, Реутова, Ивантеевки, Богородского и Лыткарино. Гости фестиваля выступили в традиционных нарядах, представили песни, танцы и обычаи своих регионов, подчеркнув богатство культурного наследия России.

Особое внимание привлекли мастер-классы, где участники создавали славянские куклы-обереги, украшения из атласных лент и восковые свечи. Каждый сувенир стал уникальным подарком, сделанным своими руками.

Роман Лазарев, руководитель проекта «Активное долголетие» социального центра «Мытищинский», отметил, что фестиваль стал возможностью для старшего поколения почувствовать себя частью большой семьи, раскрыть таланты и поделиться опытом. Он подчеркнул, что такие мероприятия укрепляют связь поколений и помогают сохранять традиции.

Организаторы поблагодарили всех за участие и пригласили на будущие встречи в рамках проекта «Активное долголетие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.