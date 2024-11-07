Фестиваль школьных музеев стартует в Химках

В городском округе Химки стартует масштабный фестиваль школьных музеев. На фестивале будут представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны, специальной военной операции, а также редкие находки, рассказывающие об истории Химок. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Посетить фестиваль могут все желающие с 7 ноября по 5 декабря в выставочном комплексе «Артишок».

«Одним из участников фестиваля станет гимназия № 9, с которой я уже много лет сотрудничаю. В ней более 30 лет существует музей Боевой славы 7-й гвардейской Режицкой Краснознаменной стрелковой дивизии. Эта дивизия сыграла ключевую роль в обороне Москвы, в том числе и на территории нынешних Химок», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Фестиваль станет частью патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений», инициированного главой города Дмитрием Волошиным. Проект, стартовавший в июле этого года, уже включил более 400 мероприятий, в которых приняли участие тысячи химчан. Одним из ключевых событий фестиваля станет презентация обновленной экспозиции виртуального музея «Химки 1941-1945 — все для фронта, все для Победы». На страницах этого проекта каждый желающий может познакомиться с живыми воспоминаниями ветеранов. На сайте можно найти военную литературу, посмотреть экспонаты городских музеев и услышать от первого лица рассказы очевидцев Великой Отечественной войны.

«Учащиеся химкинских школ, которые представят в ходе фестиваля свои экспозиции, примут непосредственное участие в выставке. Они будут рассказывать посетителям о представленных экспонатах, делясь своими знаниями и увлеченностью историей. Для юных посетителей фестиваля предусмотрен конкурс эссе, где они смогут проявить свои творческие способности и поделиться размышлениями о значимых исторических событиях и их влиянии на современность», — сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Депутат также отметил, что в условиях проведения специальной военной операции особенно важно помнить о героическом прошлом нашей страны, воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении и сохранять историческую память. Фестиваль школьных музеев в Химках призван внести свой вклад в эту важную миссию.

Даты проведения фестиваля выбраны неслучайно: он стартует 7 ноября — в день проведения военного парада на Красной площади в 1941 году, и завершится 5 декабря — в День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Эти даты символизируют героизм и стойкость советского народа в борьбе с фашизмом.

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