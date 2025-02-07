Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Мытищах

Во Дворце культуры «Яуза» состоялся фестиваль профессий «Путь навыков», где представили более 20 специальностей и направлений из различных предприятий нашего округа и других муниципалитетов. Мероприятие посетили более 250 учащихся школ городского округа Мытищи, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На торжественном открытии директор Мытищинского колледжа Владимир Карпеев отметил, что в этот день у ребят появилась отличная возможность попробовать себя в различных сферах.

«Не бойтесь задавать вопросы экспертам и мастерам, которые поделятся с вами своими знаниями о профессиях и специальностях. Это поможет вам лучше понять, что собой представляет каждая из них. Надеюсь, сегодня каждый сможет определиться с выбором», — сказал он.

Для ребят организовали мастер-классы, где они смогли узнать о разных специальностях из уст сотрудников предприятий и студентов образовательных учреждений, а также примерить на себя роль поваров, химиков, дизайнеров, инженеров и даже электриков.

«Мы представляем сегодня Мытищинский машиностроительный завод, на нашем мастер-классе ребята смогли испытать свои силы в заточке режущего инструмента и узнали о деятельности предприятия и его привилегиях», — рассказала начальник отдела по обучению и развитию персонала Светлана Челнокова.

Организаторами фестиваля стали Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области и Мытищинский колледж.

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