Фестиваль профессий прошел в Чехове

Во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова для учеников 8-9-х классов прошел профориентационный фестиваль «Путь навыков», целью которого является помощь школьникам в выборе профессии и предметов для сдачи ГИА и ЕГЭ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняло участие более тысячи старшеклассников Чехова и родители.

На площадках было представлено более двадцати тематических направлений, а также работали представители колледжей, техникумов, институтов из Чехова и соседних муниципалитетов. Школьники попробовали себя в программировании, управлении станками, сыроварении и кулинарии, примерили профессию пожарного и автомеханика. В этом году самыми популярными направлениями у молодежи по-прежнему остаются интернет-технологии, IT и специальности силовых ведомств. Однако актуальности не теряют и такие профессии, как повар и парикмахер.

Фестиваль «Путь навыков» — региональный проект. Губернатор Андрей Воробьев уделяет особое внимание не только развитию профессионального образования, но и модернизации образовательных учреждений:

«Подмосковные колледжи сейчас очень востребованы. За последние три года количество заявлений на поступление выросло более, чем в полтора раза. Среднее профессиональное образование в регионе получают 84 тысячи студентов, треть из которых поступили в этом году. Для всех образовательных программ в колледжах Подмосковья сегодня действует единый стандарт — практическим занятиям отводится 70% учебного времени. При этом важно, чтобы студентам было доступно все самое технологичное и актуальное, поэтому к концу года мы модернизируем мастерские в 26 колледжах. Все они будут оснащены современным оборудованием — таким же, как на производствах», — отметил Андрей Воробьев.

Каждый участник фестиваля «Путь навыков» смог получить полезную информацию и советы, которые помогут выбрать профессию, соответствующую интересам и способностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.