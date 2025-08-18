Фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИРОССИИ прошел в Подмосковье

16 августа региональный практико — образовательный фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИ РОССИИ впервые прошел в Государственном историческом музее — заповеднике «Горки Ленинские». Мероприятие прошло в обновленном формате, благодаря чему открыло новые возможности для юных актеров. Подростки из Москвы и Московской области в возрасте от 12 до 18 лет представили на площадке музея — заповедника свои постановки. Особенностью фестиваля стало отсутствие необходимости предварительной подготовки постановок. Участники были разделены на команды и за час создали свой собственный сценарий с помощью искусственного интеллекта на важные и близкие поколению темы о жизни, отношениях и ценностях. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Помимо выступлений, подростков ждала обширная образовательная программа, благодаря которой ребята научились преодолевать страх, говорить о сложных темах со сцены, узнали, как находить нужные слова и создавать спектакли, которые вызывают дискуссию и заставляют задуматься, освоили базовые техники актерской игры, научились создавать убедительные образы и передавать эмоции на сцене, узнали, как использовать искусственный интеллект для генерации идей, создания персонажей и построения сюжета социального спектакля.

«Фестиваль подростковых театральных студий „Подмостки России“ — это особый проект, помогающий детям, в том числе с инвалидностью, стать частью общества. Он развивает коммуникативные навыки, учит командной работе и приобщает ребят к культуре.

С начала года совместно с Федеральным подростковым центром в восьми регионах страны провели шестнадцать таких фестивалей. Участие в них приняли более полутора тысяч юношей и девушек.

Особенностью мероприятия в «Горках Ленинских» стала импровизация. Юные актеры, разделенные на команды, получили возможность создать спектакль прямо на месте под руководством опытных наставников», — рассказывает уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Генеральный продюсер онлайн — кинотеатра «Okko», президент Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Гавриил Гордеев провел мастер — класс «Как умение выступать на сцене помогает в жизни». На нем спикер поделился историей своего творческого пути, а также рассказал, как занятие в театральном кружке может положительно сказаться в будущем.

«Во время лекции моя задача была донести до подростков, как важно заниматься театральным искусством. И не только для того, чтобы в будущем стать актером. В последствии это будет полезно везде, во всех сферах деятельности. Неважно в какой, самое главное, что театр может помочь прикоснуться к творчеству и креативу. Постановки на социальные темы дают возможность обратить внимание на то, что театр весь должен быть общественно значимым. Потому что не может быть искусства без социального эффекта, особенно сейчас, в период жизни нашего общества и нашей страны, когда мы особенное внимание уделяем культурному коду и ценностям, которые транслируем», — сказал Гавриил Гордеев.

Телерадиожурналист, директор детского телевидения «Страна Звезд», член Союза журналистов России, руководитель Ассоциации развития медиаобразования Союза журналистов Подмосковья Ольга Пивоварова провела мастер — класс «Как говорить о сложном со сцены». На нем специалист рассказала зрителям секреты, как сделать выступление более искренним и интересным, а после, провела практикум, на котором подростки учились вести себя на сцене раскрепощено.

Руководитель проектов по профилактике негативных явлений в молодежной среде, федеральный эксперт грантового конкурса ФАДМ РФ, Исполнительный директор «ОПОРА РОССИИ» РЯЗАНЬ Александр Савушкин рассказал участникам, как написать сценарий социального спектакля с помощью искусственного интеллекта. Александр поделился полезными нейросетями, а также на примере показал, на что стоит обратить внимание в работе с ИИ, чтобы получить информативный и оригинальный сценарий к спектаклю.

После прохождения мастер — классов у юных актеров была не простая задача — самостоятельно поставить мини — спектакль, используя лишь выбранные темы, такие как: предательство и дружба, мошенничество в сети и буллинг. Использовать ребята могли лишь искусственный интеллект, креатив и свой профессионализм.

В итоге, методом жеребьевки получилось три команды:

Команда «12 месяцев» поставила спектакль на тему дружбы и предательства. По сюжету группа ребят готовится к постановке «Ромео и Джульетта». Двое лучших друзей договариваются, что не будут пробоваться на главную роль, чтобы никому не было обидно. В итоге один из товарищей втайне прошел пробы и получил роль, тем самым предав друга.

Команда «Белый конь» продемонстрировала свою постановку на тему интернет-мошенничества. Главная героиня готовится поступать в университет, и неожиданно ей поступает звонок, где сообщают, что ее документы стерты с госуслуг, а, чтобы их восстановить, необходимо продиктовать свой логин и пароль. Несмотря на уговоры друзей и семьи, девушка все же переходит по запрещенной ссылке, после чего теряет свои данные.

Команда «Бегемоты» в своей постановке отразили тему буллинга. По сюжету в класс приходит новая ученица. По непонятным причинам коллектив встречает девочку с агрессией и оскорблениями. Увидев это, учительница проводит с ребятами профилактическую беседу на тему опасности травли, после чего подростки просят прощения у одноклассницы.

«Нам очень понравился новый формат фестиваля. Лекции были очень познавательные. Особенно нам запомнился мастер-класс по нейросетям. Очень вдохновило и само место проведения фестиваля. С удовольствием продолжим принимать участие в „Подмостках России“, — делятся впечатлением актрисы театра — студии „Взлет“ Маша и Лиза.

В завершении мероприятия все участники фестиваля были награждены благодарственными письмами и приятными сувенирами.

Мероприятие организовано Федеральным центром развития программ социализации подростков при поддержке Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой — Беловой, Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой и дирекции Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские».

