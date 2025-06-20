Фестиваль «Пикник Афиши» получит усиленную мобильную связь для гостей

Передвижная базовая станция улучшит связь в музее-заповеднике «Коломенское» во время проведения фестиваля «Пикник Афиши» 21 июня. Тысячи гостей музыкального open-air смогут быстро загружать контент, звонить и оставаться онлайн даже при пиковых нагрузках на сеть, сообщила пресс-служба «МегаФона».

Инженеры компании установили в музее-заповеднике телеком-оборудование, которое работает автономно благодаря дизель-генератору и не требует подключения к электросети. 13-метровая мачта передвижной базовой станции обеспечит максимальную скорость скачивания до 585 Мбит⁄с, а загрузки в сеть — до 120 Мбит⁄с. Это позволит участникам и гостям мероприятия без задержек вести стримы, делиться фото и видео, а также поддерживать связь с друзьями и родными.

«Пикник Афиши x Сбер» пройдет в двух городах: 21 июня в московском «Коломенском» и 9 августа на Елагином острове в Петербурге. Среди хедлайнеров — группы «Руки Вверх!», «Танцы Минус», рэпер GONE.Fludd. Также выступят Uma2rman, Dopeclvb, Cream Soda и другие артисты.

Гостей ждет не только музыка, но и фуд-корты, граффити-баттлы, сайкл-тренировки и маркет с товарами российских производителей. Для детей организуют отдельную зону с мастер-классами.

В 2023 году фестиваль прошел 3 и 4 августа на стадионе «Лужники». Только за один день фестиваля участники использовали почти 2 ТБ интернет-трафика, что эквивалентно просмотру девяти 8К-фильмов или 187 дням непрерывного прослушивания музыки онлайн.