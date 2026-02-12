Фестиваль науки и технологий пройдет 15 февраля в Дубне

Фестиваль науки и технологий состоится 15 февраля в университете «Дубна». Гостей ждут мастер-классы, научные игры и экологическое просвещение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В университете «Дубна» 15 февраля пройдет Фестиваль науки и технологий. Для посетителей подготовили мастер-классы, научные игры и опыты, а также отдельную программу по экологическому просвещению.

Директор абитуриент-центра университета Ильнар Юсупов отметил, что главная цель мероприятия — показать значимость науки в повседневной жизни и привлечь молодежь к научной деятельности. В организации фестиваля участвуют ученые и специалисты Объединенного института ядерных исследований, преподаватели и студенты университета.

Гостям расскажут о сортировке отходов и экологических проектах университета. На выставке будут представлены миниатюры базовых установок института, а также демонстрация опытов и создание 3D-эффектов. Посетители смогут создать уникальную картину с помощью кислотно-основных индикаторов и забрать ее домой.

Фестиваль пройдет с 11:00 до 16:00 по адресу: ул. Университетская, д. 19, корп. 1. Вход свободный, возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.