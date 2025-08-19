В селе Кривандино на ярмарке народных промыслов и ремесел свои рукотворные произведения представили более 200 мастеров из разных уголков страны. Российским производителям есть чем гордиться и что предложить: керамика, одежда, игрушки, посуда — все выполнено с душой и творческим подходом, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

«Приятно слышать, что география расширяется и все больше участников приезжает к нам на нашу шатурскую землю. Удачной вам торговли, спасибо организаторам, а всем нам хорошего, веселого настроения!» — приветствовал мастеров и гостей ярмарки глава округа Николай Прилуцкий.

Еще каких-то 100 лет назад ткацким мастерством в селах и деревнях владели многие. В избах обязательно стояли неуклюжие громоздкие станки. В Шатуре мастерство ткачих не кануло в Лету. Ольга Перова вот уже 10 лет профессионально занимается этим ремеслом. Мастерица создает работы, вдохновляясь традициями народов России. На фестиваль народных промыслов и ремесел «Край Мещерский — край богатый» Ольга привезла одежду, коврики, палантины. В будущем планирует передавать свои знания, чтобы дело ткачей жило в Шатуре. Искусство это не простое, но, как заверяет мастерица, очень увлекательное.

«Ткачество — очень универсальный вид и древний. Наши бабушки ткали из конопли, изо льна, из крапивы, из шерсти. Ну вот я тоже попробовала возродить этот древний вид творчества», — рассказала Ольга Перова, участница фестиваля народных промыслов и ремесел «Край Мещерский — край богатый».

Елена Мосина из Авсюнина создает домашний уют. Мастерица плетет коврики из косичек и ткет половики. Такие раньше были в каждом деревенском доме. Вещицы яркие и практичные. А еще Елена Николаевна шьет оригинальные грелки на чайник.

«Раньше на самовар сажали баб, а сейчас делают красивых девушек, такие грелки очень долго сохраняют тепло, украшают быт. Это яркое пятно на кухне, которое люди выбирают под цвет интерьера. Очень любят подарки пожилые люди, которым дети покупают, приносят», — прокомментировала мастерица Елена Мосина.

Работы Оксаны Вечер из Балашихи отправляют гостей фестиваля прямиком в детство, когда на елку помимо стеклянных шаров вешали еще и кукол из шерсти. Такие рукотворные елочные украшения передавались из поколения в поколение. Елочным хобби мастер занялась два года назад. И теперь в ее квартире всегда Новый год.

Фестиваль в Кривандине уже восемь лет возрождает вековые традиции — более ста лет назад здесь регулярно проводили масштабные ярмарки. Популярны они и сейчас. Ведь на ярмарке представлен товар штучный, сделанный с душой и любовью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.