Фестиваль «Мы разные — в этом наше богатство» прошел в Подмосковье

В Ленинском городском округе прошел муниципальный фестиваль «Мы разные — в этом наше богатство» подготовленный советом обучающихся. В мероприятии приняли участие более 100 участников из шести общеобразовательных учреждений муниципалитета, показывающие национальное богатство страны, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы очень долго готовились к этому проекту. Проведя социологический опрос, мы выяснили, что только в одной нашей школе 21 национальность. В данном фестивале приняли участие 13 команд из Лопатинской школы и 5 команд из школ округа», — приводятся в сообщении слова организатора, советника директора по воспитанию Лопатинской школы Людмилы Шуст.

В пресс-службе рассказали, что фестиваль в Ленинском округе проходит уже во второй раз. По итогам конкурса победителями стала команда из Видновской гимназии, второе место заняли ребята из Володарской школы, на третьем месте расположилась Видновская школа № 10. В номинациях «Сохраняя традиции» и «Мы всегда ВМЕСТЕ» лучшими стали ребята из Лопатинской школы. За участие были отмечены команды из Бутовской школы № 1 и образовательный центр «Успех». Все конкурсанты подготовили творческие номера, показывая традиции народов страны.

«Только делая добро, мы сделаем и нашу школу, и наш округ, и нашу страну, и наш мир лучше. Я верю, что вы будете в этом первые», — добавила директор Лопатинской школы Ленинского округа Инга Фархатова.

Также сообщается, что для всех участников фестиваля Советом обучающихся Лопатинской школы были подготовлены различные активности. Для ребят была проведена образовательная программа по основам социального проектирования, которую подготовила советник директора Лопатинской школы. В завершение фестиваля все участники были награждены дипломами и памятными подарками.

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