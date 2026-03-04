Фестиваль «Медиа ВАМ» впервые прошел в Домодедове 2 марта

Фестиваль «Медиа ВАМ», посвященный медианаставничеству, впервые прошел 2 марта в городском округе Домодедово. Журналисты, блогеры, школьники медиаклассов и эксперты обсудили роль наставника и влияние цифровизации на профессию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадкой фестиваля стал молодежный центр «Победа». Мероприятие приурочили ко Дню наставника. Участники обсудили развитие института медианаставничества, формирование профессиональных компетенций у молодых специалистов и влияние новых технологий на медиасферу. Отдельное внимание уделили использованию искусственного интеллекта и развитию критического мышления.

Общественный деятель, эксперт Первого канала Зульфия Иванова отметила, что профессия медианаставника становится все более востребованной.

«Сегодня будем разбирать по полочкам профессию «Медианаставник». Профессия очень интересная, актуальная и, я бы даже сказала, это профессия будущего. Люди с большим опытом, готовые делиться им с молодыми специалистами, фактически сформировали ее сами», — пояснила эксперт.

Главный редактор СМИ «Власова медиа» Елена Власова подчеркнула, что подобный экспертный диалог в Домодедове проходит впервые. По ее словам, медианаставник особенно необходим в условиях активного внедрения искусственного интеллекта и изменений в отрасли.

Директор центра «Победа» Егор Серебряков добавил, что современная молодежь становится полноценным участником медиапроцессов. Организаторы отметили, что цель фестиваля — не только дать теоретические знания, но и сформировать у молодых людей целостное понимание современных медиа и роли наставничества в профессиональном становлении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.