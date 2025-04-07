Фестиваль космических чудес пройдет в парках Орехово-Зуевского округа

В Парке 30-летия Победы города Орехово-Зуево будут проходить мастер-классы, пленэр «Нарисуй свой космос», выставка работ «Сделано своими руками», выставка моделей космических кораблей, квест-игра «Космическое путешествие», тематические концерт и лекторий.

В парке культуры и отдыха «Дулевский» посетители смогут принять участие в мастер-классе «Моя ракета», посетить квиз «Первый полет в космос», насладиться игровой программой «Со скоростью света» и присоединиться к творческой акции «Космолет Агашка».

В Дрезненском городском парке гости смогут посетить фотовыставку об истории космонавтики, лекторий, принять участие в квест-играх и посмотреть документальные фильмы о космических полетах.

В парке «Меланж» города Куровское пройдет мастер-класс «Моя ракета», экспериментариум и игровая программа «Космическое путешествие».

В парке на ул. Юбилейной п. Авсюнино пройдут мастер-класс «Моя ракета», игровая программа «Со скоростью света» и лекторий «Первый полет в космос».

Еженедельные активности пройдут по системному расписанию во всех парках. Подробную информацию о мероприятиях можно узнать в афишах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.