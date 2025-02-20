Фестиваль-конкурс патриотической песни «России Сыновья» завершился в Подмосковье

Конкурс прошел в двух номинациях, каждая из которых раскрыла многогранность патриотической темы. «Солдатская песня» в возрастной категории 12–15 лет.

Победу одержал дуэт «SоДа» (ДК «Современник» филиал МУК ДК «Лель»). В возрастной категории 16–25 лет первое место завоевала Анна Никитина (ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж»). В номинации «Современная военная песня» в возрастной категории 12–15 лет первое место — Софья Косырева (ДК «Современник» филиал МУК ДК «Лель»). В возрастной категории 16–25 лет победу одержала Мария Антонова (МАОУ «Гимназия им. А. А. Пушкина»). Главный приз фестиваля — Гран-при — уехал к Элеоноре Евтеевой (ДК «Вохринский»).

«Отдельные слова благодарности танцевальному коллективу «Фаворит» (Дом детского творчества) за яркий хореографический номер, а также Вере Павловой (ДК «Денежниковский») и Александру Шеховцову (ДК «Современник» филиал МУК ДК «Лель») за незабываемые творческие выступления», — добавили в пресс-службе администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.