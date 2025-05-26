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Фестиваль «Ко мне, Мухтар!» пройдет в Кашире

31 мая в городском парке Каширы пройдет II фестиваль «Ко мне, Мухтар!», посвященный работе кинологической службы МВД России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Название для масштабного мероприятия выбрали в честь легендарного фильма, зимние сцены которого были сняты в Кашире.

Профессионалы кинологи представят гостям зрелищные показательные выступления и «картины» будней службы питомцев, которые стоят на страже правопорядка.

В городском парке хозяев и их четвероногих питомцев ждет насыщенная программа:

— дог-шоу (зрелищные показательные выступления сотрудников кинологических спецслужб);

— конкурс костюмов;

— мастер-класс «Культурный код»;

— чайная станция;

— спортивно-художественная программа для детей «Усы»;

— фото-выставка животных, которые ищут дом;

— работа выставки «Ко мне, Мухтар!»;

— кинопоказ.

Начало в 14:00.

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