Фестиваль «Ко мне, Мухтар!» пройдет в Кашире
Фото - © Администрация г.о. Кашира
31 мая в городском парке Каширы пройдет II фестиваль «Ко мне, Мухтар!», посвященный работе кинологической службы МВД России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Название для масштабного мероприятия выбрали в честь легендарного фильма, зимние сцены которого были сняты в Кашире.
Профессионалы кинологи представят гостям зрелищные показательные выступления и «картины» будней службы питомцев, которые стоят на страже правопорядка.
В городском парке хозяев и их четвероногих питомцев ждет насыщенная программа:
— дог-шоу (зрелищные показательные выступления сотрудников кинологических спецслужб);
— конкурс костюмов;
— мастер-класс «Культурный код»;
— чайная станция;
— спортивно-художественная программа для детей «Усы»;
— фото-выставка животных, которые ищут дом;
— работа выставки «Ко мне, Мухтар!»;
— кинопоказ.
Начало в 14:00.
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