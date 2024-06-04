Фестиваль исторической реконструкции «Наследие Предков» состоится в Подмосковье

Фестиваль исторической реконструкции «Наследие Предков» в 11-й раз пройдет в Раменском округе 8 и 9 июня, сообщается на сайте администрации горокруга.

Прямо с берега Борисоглебского озера можно будет окунуться в историю. Гости фестиваля смогут посетить ремесленную ярмарку, приобрести аутентичные эксклюзивные украшения и предметы средневекового быта. Люди разных поколений смогут полюбоваться бугуртами, посмотреть турнир пятерок, попробовать пострелять из лука, и узнать, как метают сулицы.

На фестиваль приедут участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья и других регионов.

Клуб исторической реконструкции из Санкт-Петербурга привезет с собой лодку, поэтому прогулка по водной глади Борисоглебского озера гостям фестиваля будет обеспечена.

Открытие фестиваля состоится в субботу, 8 июня, в 10:00.

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