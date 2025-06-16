Фестиваль исторической реконструкции «Наследие предков-2025» прошел в Раменском

В Раменском на берегу Борисоглебского озера прошел XII фестиваль исторической реконструкции «Наследие предков-2025». Трехдневное мероприятие стало настоящим путешествием в раннее Средневековье.

Торжественное открытие фестиваля началось с впечатляющего прибытия аутентичных ладей с воинами в полном боевом облачении. Участники в исторических костюмах причалили к берегу, дав старт зрелищным событиям.

Главной особенностью фестиваля стали масштабные бугурты — показательные массовые сражения, где десятки реконструкторов в доспехах ежедневно воссоздавали тактики боя IX–XI веков. Гости могли наблюдать за захватывающими сценами «стены щитов», звоном мечей и боевыми кличами.

Образовательная программа фестиваля включала мастер-классы по древним ремеслам, интерактивные исторические площадки, возможность примерки доспехов, съемку памятных фотографий в исторических костюмах.

Особое внимание было уделено турниру копейщиков, где участники демонстрировали ловкость, точность и умение держать дистанцию без использования щитов.

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