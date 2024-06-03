Фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье посетили более 15 тыс человек

1 и 2 июня, в парках Подмосковья состоялись очередные концерты фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина. Выступления танцевальных команд прошли в Красногорске, Одинцове, Домодедове, Люберцах, в Видном, Подольске и Чехове. Фестиваль посетило более 15 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В субботу на концерте в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха побывали 3 тысячи зрителей. В Городской парк Красногорска пришло 550 посетителей, а в парк «Елочки» в Домодедове — 500 человек.

Воскресные выступления танцоров в Городском парке культуры и отдыха в Чехове смотрели 4,5 тысячи человек. В парке имени Талалихина в Подольске на концерте побывали 4 тысячи посетителей. За любимые танцевальные команды в парке «Апаринки» в Видном болели 1,5 тыс. зрителей, а в Центральном парке в Люберцах концерт посетили порядка 1 тыс. жителей и гостей муниципалитета.

Финалистами стали следующие команды: хореографическая студия «Иллюзия» (г.о. Красногорск), школа танцев «Акварель Dance» (г.о. Мытищи), академия спорта и творчества «Красная ZвезДА» (г.о. Власиха), школа современного танца «ТанцеТория» (Одинцовский г. о.), ансамбль танца «Соловей» школы танцев Tropicana Dance (г.о. Домодедово), танцевальный коллектив «Отражение» (г.о. Люберцы), танцевальная команда PDF (Ленинский г. о.), танцевальный коллектив B-Fly Effect (г.о. Подольск), команда Right Move студии танца Hot Dance Community (г.о. Чехов).

В концертной программе приняли участие артисты-участники телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Герман Рамазанов, сестры Михайлец, Виталий Савченко, Софа и др. Вели концерты актрисы театра и кино Светлана Камынина и Валерия Федорович.

Фестиваль продолжится до 16 июня и завершится гала-концертом в сентябре. Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе ВКонтакте.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Партнеры мероприятия — HiFi-стриминг «Звук», мобильное приложение по поиску творческих площадок для репетиций MUSbooking, информационный партнер — федеральный портал о танцах Dance.ru.

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