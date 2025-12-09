Фестиваль-форум «Мир людей с инвалидностью» пройдет 11 декабря в Пушкино

Фестиваль-форум «Мир людей с инвалидностью» состоится 11 декабря в Пушкино и соберет более 300 участников на двух площадках для обсуждения интеграции маломобильных граждан, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

11 декабря в Пушкино пройдет масштабный фестиваль-форум «Мир людей с инвалидностью», организованный Московской областной общественной организацией инвалидов «Колесница». Мероприятие откроет проект «Регион свершений и возможностей» и объединит более 300 участников для обмена опытом и обсуждения перспектив интеграции маломобильных граждан в жизнь региона.

Форум станет площадкой для диалога между представителями всероссийских и подмосковных общественных организаций инвалидов, социально ответственного бизнеса и НКО. В рамках события подготовят резолюцию с предложениями для федеральных и региональных органов власти.

Программа развернется на двух площадках ТРЦ «Акварель»: «Атриум» будет посвящен практическим вопросам, включая выставку средств реабилитации, ярмарку вакансий, мастер-классы и выставку-продажу изделий, созданных людьми с инвалидностью. На площадке «Просторум» пройдет деловая программа с презентациями, докладами и панельной дискуссией о поддержке участников СВО и их семей.

Гостей ждут культурные и спортивные мероприятия: показательные выступления по пара-карате, танцы на колясках, мастер-классы по паралимпийским видам спорта, соревнования по настольным играм и показ адаптивной одежды. Для детей будет работать площадка с аниматорами.

Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов и министерства информации и молодежной политики Московской области. Адрес проведения: Московская область, Пушкинский г.о., г. Пушкино, территория 33-й км автодороги М8 «Холмогоры», стр. 18, ТРЦ «Акварель», площадки «Атриум» и «Просторум».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.