Фестиваль духовного творчества «Преображение» прошел в Балашихе

сегодня в 20:12

Мероприятие прошло в Балашихинском историко-художественном музее.

Фестиваль был создан с целью раскрытия и поддержки талантов молодежи и взрослого населения в области изобразительного творчества, музыкального, театрального искусства, связанных единой темой духовного совершенствования человека. Заявку на участие в конкурсе отправили 60 участников, как взрослые, так и дети.

«Мы создавали этот фестиваль для развития духовной культуры и хотели дать возможность конкурсантам выразить свои мысли и свое видение возвышенного через музыку, живопись и слово. Фестиваль объединил и городские учреждения культуры, и воскресные школы. У нас получился большой, духовный и нравственный праздник, связанный с православной верой», — отметила заместитель начальника управления культуры Марина Чернова.

Программа мероприятия включала выставку работ участников номинации «Изобразительное творчество», а также церемонию награждения лауреатов и дипломантов фестиваля.

Мероприятие завершилось гала-концертом, на котором выступили победители музыкальной, театральной и поэтической номинаций.

Фестиваль духовного творчества был организован при совместной работе Балашихинского благочиния Балашихинской епархии Русской Православной Церкви и управления культуры администрации городского округа Балашиха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.