Фестиваль «Дружная семья» прошел в Подмосковье

В рамках реализации проекта социально-терапевтический пункт «Помогатор» в семейном центре «Мытищинский» состоялся фестиваль «Дружная семья», посвященный Дню семьи, любви и верности. Этот удивительный праздник связан с памятью благоверных князей Петра и Февронии, которые считались на Руси покровителями семейной гармонии, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

С приветственной речью выступили заместитель комитета по женскому предпринимательству «Опора России» Евгения Шулданова и старший куратор фонда «Старшие братья Старшие сестры» Анна Левченко. Они пожелали семьям плодотворной работы на фестивале, а также здоровья, семейного благополучия и счастья.

В фестивале приняли участие семьи с детьми, которые активно соревновались в конкурсно-игровой программе. Каждому участнику команды на фестивале подарили символ праздника — ромашку, сделанную в виде браслета. Для всех присутствующих были организованы интерактивные площадки: мастер-класс по изготовлению браслетов, аквагрим, магнитная рыбалка, фотозона и шоу мыльных пузырей. Команды продемонстрировали свои знания в различных сферах семейной жизни.

Все участники фестиваля были награждены дипломами. Маленьких участников угостили вкусным мороженым и вручили призы.

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