Фестиваль «Белые крылья памяти» прошел 6 декабря в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске 6 декабря состоялся окружной фестиваль «Белые крылья памяти», основанный Натальей Кадыгроб. Мероприятие собрало десятки коллективов и сотни участников, которые представили более 40 творческих номеров.

Фестиваль стал символом уважения к героям, отстоявшим Москву и право на жизнь. Участники из Наро-Фоминского округа, Подмосковья и Калужской области объединились, чтобы сохранить историческую память через поэзию, музыку и танец.

Юные исполнители и их наставники посвятили свои выступления подвигу фронтовиков и тружеников тыла. Каждый номер был наполнен искренностью и благодарностью, что создало особую атмосферу в зале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.