Фермеры региона могут стать участниками программы «Подмосковные 10 га»

На территории Московской области реализуется программа «Подмосковные 10 га», которая позволяет КФХ получить земельный участок от 10 до 200 га в безвозмездное пользование на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На сегодняшний день в Подмосковье 52 свободных участка, некоторые из которых расположены в городских округах Егорьевск, Шатура и Серебряные пруды.

Критерии для участников: отсутствие налоговых задолженностей; регистрация КФХ в Подмосковье; готовность к выполнению обязательств по эффективному использованию земельного участка.

Необходимые документы: соглашение или решение о создании КФХ; обязательство заявителя по достижению эффективности использования з/у (в первый и последующие годы); справка об отсутствии задолженности по налогам; заявление.

Подробнее о программе и помощи в подготовке документов можно узнать по ссылке.

За помощью в подготовке пакета документов можно обратиться в центр фермерских компетенций Московской области по номеру +7 (498) 602-29-33.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.