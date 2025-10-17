Фермеры Раменского получили порядка 16 га для развития растениеводства

Минмособлимуществом принято решение о передаче КФХ Гиевской А.М. земельного участка площадью 15,8 га вблизи д. Петровское Раменского городского округа. Хозяйство собирается использовать земельный участок для развития растениеводства, а в будущем добавить к нему и ягодное направление, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы с мужем только начали свой путь в сельском хозяйстве и планируем его развивать. В ближайшие 3 года мы проведем культивацию земель, чтобы ввести их в сельск охозяйственный оборот, засеем их растениями, улучшающими качество почвы, — белой горчицей, клевером, а дальше будем сеять зерновые, бобовые. В будущем хотим расширить производство: выращивать ягоды — голубику, бруснику, ежевику, черную смородину, жимолость, чернику, а также садовые растения и саженцы — тую, хвойные, можжевельник. В настоящее время регистрируем свой товарный знак „РУБЕРРИЗ“, — рассказала глава КФХ Алиса Максимовна.

Всего в регионе в 2025 году для сельхозтоваропроизводителей и предприятий АПК предусмотрено 36 субсидий. Требования к получателям по каждой мере поддержки, перечни документов, которые необходимо приложить к заявкам на отбор, и другие подробности собраны на интерактивном портале «Мой АПК».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.