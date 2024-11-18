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Фермеры Подмосковья приглашаются к участию в межрегиональном форуме

С 21 по 23 ноября в Архангельске пройдет межрегиональный форум «Дни ритейла в Беломорье», организованный Минпромторгом РФ совместно с правительством Архангельской области и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В форуме примут участие представители бизнеса и органов государственной власти, межрегиональные и иностранные партнеры, торговые представители и производители. Запланировано свыше 25 сессий по направлениям маркетинговых инструментов, привлечению и удержанию покупателей, перспективам развития электронной коммерции, продвижению продуктов и мерам поддержки предпринимателей.

Уточнить подробную информацию об участии можно по телефону 8 (8182) 28-63-40 (доб. 2361) или по электронной почте: balandina.un@dvinaland.ru.

С программой можно ознакомиться на сайте. Участие бесплатное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.