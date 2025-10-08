Фермеры Подмосковья получили свыше 1,5 тыс га для развития агробизнеса

Более 1500 га сельхозземли предоставлены Минмособлимуществом крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) Подмосковья из муниципальной и неразграниченной собственности по итогам 9 месяцев года, сообщает пресс-служба ведомства.

«Шестьдесят земельных участков муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена предоставлены фермерским хозяйствам региона без торгов на срок до 5 лет по итогам работы министерства с начала года. Крестьянско-фермерским хозяйствам в 18 городских и муниципальных округах Московской области переданы 1548,2 га сельхозземли для развития хозяйств. В прошлом году цифра переданной земли за аналогичный период года составила порядка 1200 га. Приятно видеть увеличение количества фермерских хозяйств, которые пользуются государственной поддержкой для становления или развития своего дела, поскольку успех каждого КФХ определяет как развитие сельского хозяйства в регионе в целом, так и благополучие каждого отдельного округа», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Земельные участки переданы фермерским хозяйствам в городских и муниципальных округах Можайский, Орехово-Зуевский, Подольск, Ступино, Коломна, Раменский, Серебряные Пруды, Шаховская, Шатура, Талдом, Зарайск, Сергиев-Посад, Серпухов, Луховицы, Рузский, Волоколамск, Павлово-Посадский и Клин.

Лидерами по количеству переданной сельхозземли стали следующие городские и муниципальные округа: Орехово-Зуевский, где фермерствам переданы 212,9 га земли, Зарайск — 172,9 га и Шатура — 141,4 га.

Как уточнили в Минсельхозе МО, использовать земельные участки аграрии могут для увеличения объемов производства и развития хозяйств по нескольким направлениям, например, растениеводство и овощеводство, пчеловодство, разведение мелкого и крупного рогатого скота мясного и молочного направления и другим.

Подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду без торгов можно на региональном портале Госуслуг. Услуга для земельных участков, находящихся в собственности Московской области — https://uslugi.mosreg.ru/services/16476, услуга для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена — https://uslugi.mosreg.ru/services/16020.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.